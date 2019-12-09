Париж, , 22:38 — REGNUM На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствуют министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, а также помощники двух президентов: Владислав Сурков и Андрей Ермак.

Напомним, что двусторонние переговоры Путина с Зеленским проходят в Париже в рамках саммита «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсуждали дальнейшие перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.