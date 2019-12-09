Киев, , 22:32 — REGNUM Сегодня для Украины достижение мира — это ключевое задание нынешней власти и главный социальный запрос, заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя «нормандский саммит» в Париже.

Эксперт отметил, что без мира не будет ни благополучия, ни социальных стандартов, ни безопасности, ни будущего для Украины.

«Именно поэтому, нужно поддержать всех, кто искренен в стремлении и действиях ради мира», — заявил он, добавив, что достижение мира, безусловно, потребует сложных и болезненных компромиссов.

ИА REGNUM напоминает, что в эти минуты в Париже проходит встреча президентов России и Украины, после завершения которой возобновятся переговоры в четырехстороннем, «нормандском» формате.