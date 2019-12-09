Париж, , 22:30 — REGNUM После двусторонней встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновятся переговоры в четырехстороннем формате. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Напомним, что сегодня в Париже в Елисейском дворце проходит саммит «нормандской четверки». Сперва главы государств встречались между собой — Путин отдельно встречался с Меркель и Макроном, Зеленский также отдельно встречался с Макроном и Меркель.

Затем состоялись четырехсторонние переговоры. Лидеры обсуждали итоговые документы саммита, а также ход дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Потом Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.

Далее будет совместный ужин лидеров России, Украины, Германии и Франции. Потом ожидается итоговая пресс-конференция.