Анкара, , 22:29 — REGNUM Турция не будет отказываться от российских систем ПВО С-400 ради американских комплексов Patriot, заявил 9 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По словам Эрдогана, «эта тема закрыта».

«Мы не будем отказываться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта тема закрыта. Но если США предложат продажу на хороших условиях, мы купим и их системы ПВО. Потому что мы хотим иметь разнообразные системы противовоздушной обороны», — сказал Эрдоган.

При этом президент Турции рассказал, что на саммите НАТО в Лондоне он резко отреагировал на претензии президента Франции Эммануэля Макрона по поводу закупки Анкарой российских систем ПВО.

«Я ответил: «Мне у тебя надо спрашивать разрешения на то, что и у кого покупать?» — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 вызвало обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном. На данный момент США заблокировали участие Турции в программе истребителя пятого поколения F-35 и регулярно угрожают ввести антитурецкие санкции.

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