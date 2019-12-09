Париж, , 22:26 — REGNUM По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может быть выпущен совместный документ. Об этом сообщили в офисе президента Франции.

Представители Елисейского дворца подтвердили, что стороны обсуждают «совместную декларацию».

В составе российской делегации присутствуют глава Минэнерго РФ Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также помощники главы государства Владислав Сурков и Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.