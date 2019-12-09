Париж, , 22:23 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» была прервана ради проведения двусторонних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает офис президента Украины.

«Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после двусторонних переговоров лидеры четырёх государств продолжат беседу в прежнем формате.