Париж, , 22:22 — REGNUM Обсуждение совместной декларации проходит на двусторонних переговорах российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщили 9 декабря в пресс-службе Елисейского дворца.

Напомним, Путин и Зеленский проводят двустороннюю встречу, которая началась сразу по завершении переговоров «нормандской четвёрки».

Переговоры в «нормандской формате» длились два часа 15 минут. После встречи Путина и Зеленского должна состояться итоговая пресс-конференция «четвёрки».

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