Москва, 9 декабря 2019, 22:16 — REGNUM Распоряжение об увольнении заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на интернет-портале правовой информации.
Голосная, как отмечается в документе, освобождена от должности «по её просьбе».
Напомним, Голосная оказалась в центре скандала в ноябре 2019 г. Её задержали, затем предъявили ей обвинения в трёх эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и отправили под арест на два месяца.
Однако 26 ноября её освободили из-под стражи, а дело закрыли.
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