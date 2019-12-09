Москва, , 22:16 — REGNUM Распоряжение об увольнении заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Голосная, как отмечается в документе, освобождена от должности «по её просьбе».

Напомним, Голосная оказалась в центре скандала в ноябре 2019 г. Её задержали, затем предъявили ей обвинения в трёх эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и отправили под арест на два месяца.

Однако 26 ноября её освободили из-под стражи, а дело закрыли.

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