Анкара, , 22:11 — REGNUM Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 8 января в Стамбуле, заявил 9 декабря турецкий президент Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По его словам, встреча с Путиным пройдёт в Стамбуле на фоне церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

«Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что ещё до январский встречи намерен провести телефонные переговоры с президентом России по поводу ситуации в Ливии.

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