Анкара, , 22:04 — REGNUM Обстановка в Ливии нуждается в обсуждении с российским президентом Владимиром Путиным, заявил 9 декабря президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По словам Эрдогана, беседу на тему ситуации в Ливии и действий войск маршала Халифы Хафтара он хотел бы провести по телефону не дожидаясь январской встречи с Владимиром Путиным.

«Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока». Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с Хафтаром», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии продолжается внутренний вооружённый конфликт между Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара и правительством национального согласия, контролирующим столицу страны Триполи.

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