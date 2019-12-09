Париж, , 21:59 — REGNUM В Париже в Елисейском дворце сегодня, 9 декабря, начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что в Елисейском дворце завершились переговоры в «нормандском формате». Лидеры России, Германии, Украины и Франции обсуждали дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.

После переговоров, которые продлились чуть более двух часов, Путин, Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон должны были пойти ужинать. Однако Путин и Зеленский удалились для переговоров.

Потом состоится ужин, а затем — итоговая пресс-конференция.