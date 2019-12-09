Киев, , 21:58 — REGNUM На самом деле мы сейчас в Париже имеем дело не с «нормандским форматом» переговоров, а с двусторонним, российско-украинским, но замаскированным под «нормандский», заявил украинский политолог Владимир Горбач, комментируя сегодняшние события в столице Франции.

По словам эксперта, двусторонняя встреча Зеленского и Путина не может быть короткой, поскольку от Украины поехала «огромная делегация».

«И от России тоже есть газовики, они могут говорить как сепаратно, без лидера, так и в формате делегаций», — подчеркнул Горбач.

Рабочий ужин запланирован только после двусторонних переговоров — это чтобы Макрон и Меркель «узнали первыми о договоренностях президентов Украины и России», объяснил эксперт.

Горбач также выразил сомнение, что президенту Франции и канцлеру Германии будет что сказать на итоговой конференции.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры «нормандской четверки», которые продолжались более 2 часов, завершились. В ближайшее время ожидается начало двусторонних переговоров России и Украины.