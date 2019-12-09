История вопроса

999-я авиационная база «Кант», находится в 20 км от Бишкека, в 2 км от города Кант. Открыта 23 октября 2003 года. Срок пребывания базы истекает в 2032 году.



На базе размещены штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ми-8МТВ, беспилотники «Орлан» и «Форпост». Службу проходит около 500 российских военнослужащих – контрактников, часть из них уроженцы Киргизии.



Аэродром 2-го класса с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2700 метров способен принимать транспортные самолеты Ил-76 и Ан-12 с неполной загрузкой (обсуждается возможность модернизации ВПП, что позволит принимать иные типы самолетов, включая Ту-160).



База входит в состав объединенной военной базы России на территории Киргизии, а также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Задача военного объекта - поддержка с воздуха киргизской армии. В случае кризиса и по запросу Бишкека, база "Кант" сможет принять транспортники с союзными войсками.

