Бишкек, 9 декабря 2019, 21:56 — REGNUM Военнослужащие российской военной авиабазы «Кант» оказали помощь многодетной семье из пригорода столицы Киргизии. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба военного объекта.
Российские военные передали теплые вещи, продовольствие наборы, бытовую химию, средства первой необходимости и детскую мебель матери-одиночке, воспитывающей четырех несовершеннолетних детей.
Отмечается, что военнослужащие базы «Кант» на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и шефствуют над детским домом семейного типа «Алтын уя» («Золотое гнездо») и реабилитационным центром «Умут» («Надежда»).