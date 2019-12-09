Ашхабад, , 21:51 — REGNUM Глава Ахалской области Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил Каахкинский район и принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов, приуроченной к празднованию международного дня нейтралитета, передает «Туркменистан сегодня».

В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт и прошла выставка достижений местных фермеров и аграриев, где также была представлена современная сельскохозяйственная техника.

Отмечается, что сын президента Туркмении открыл новый госпиталь, в котором имеются отделения хирургии, реанимации, терапии, детское и консультативно-диагностическое, а также кабинеты рентгенологии, стоматологии, физиотерапии и массажа.

Также Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию современной компьютеризированной теплицы площадью 20 гектаров, построенной на территории крестьянского объединения Шукур бахши.

Напомним, по мнению экспертов, Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным будущим преемником действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова после того, как тот решит покинуть пост главы государства.