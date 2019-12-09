Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Расследование показало, что слежка ФБР за избирательной кампанией президента США Дональда Трампа была неоправданной, заявили 9 декабря в министерстве юстиции США.

В ведомстве отметили, что ФБР продолжало следить за избирательным штабом будущего главы Белого дома, а затем и за работой его администрации, зная, что подозрения в его связях с Россией не находят подтверждения.

Напомним, министерство юстиции США сегодня обнародовало доклад об обстоятельствах начала расследования американских спецслужб в отношении избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году из-за его предполагаемых связей с Москвой.

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