Париж, , 21:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский начали двусторонние переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Встреча началась сразу после окончания заседания «нормандской четвёрки». Как ожидается, сразу после встречи лидеров четырёх стран ждёт ужин, а далее — итоговая пресс-конференция.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоговая пресс-конференция никак не повлияет на длительность встречи Путина и Зеленского.