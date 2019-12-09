Париж, , 21:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель завершили переговоры в Елисейском дворце. Об этом сообщает офис президента Франции.

Других подробностей не сообщается. Также в эти минуты начинаются двусторонние переговоры российского и украинского президентов.

Сразу после встречи лидеры «нормандской четвёрки» отправятся на ужин, после чего состоится итоговая пресс-конференция.