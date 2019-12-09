Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Расследование ФБР по поводу связей избирательного штаба Дональда Трампа началось в 2016 году после сигнала, поступившего из другой страны, сообщает 9 декабря пресс-служба министерства юстиции США.

Об этом сообщается в докладе об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки и расследования за членами штаба Трампа Флинном, Манафортом, Пейджем и Пападопулосом во время избирательной кампании в 2016 году.

В частности, такое расследование началось 31 июля 2016 года.

Из какой страны и по каким каналам был получен этот «сигнал», минюст США не уточняет.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование ФБР на предмет связей Трампа с «Кремлём» несколько лет было одной из основных линий внутриполитической борьбы в США.

Расследование смогло обнаружить лишь связи некоторых близких к Трампу лиц с украинскими олигархо-политическими группами.

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