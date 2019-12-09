Киев, , 21:22 — REGNUM Хотя вокруг встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже много шумихи и ажиотажа, от нее не стоит ждать ни больших прорывов в процессе урегулирования ситуации в Донбассе, ни «зрад» (предательств — ред.), заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

По мнению эксперта, никаких глобальных основополагающих документов Зеленский, Путин, Макрон и Меркель 9 декабря не подпишут, и всё закончится очередным призывом выполнять Минские соглашения.

«Безусловно, позитивом является то, что Зеленский хочет мира и демонстрирует это стремление. Это — важный сигнал для западных партнеров. Ведь Минские соглашения прописаны таким образом, что они рано или поздно будут сняты, либо мы их выполним, и затем они будут сняты… Поэтому наша главная задача — просто тянуть время», — считает политолог.

Эксперт видит «большой плюс» в том, что наконец-то состоится личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

«Личный контакт есть личный контакт. Весь мир живет благодаря связям и личным контактам. Для Зеленского важно самому посмотреть и понять, готов ли Путин на данном этапе к деэскалации ситуации и уходу России с Донбасса с сохранением лица», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в Париже уже более двух часов продолжается «нормандский саммит», по завершении которого планируются двусторонние переговоры президентов России и Украины.