Киев, , 21:18 — REGNUM Переговоры «нормандской четвёрки», которые начались в Париже, продлятся ещё несколько часов, сообщил 9 декабря журналистам представитель офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко «Встреча будет идти ещё несколько часов».

В настоящее время, по словам представителя Зеленского, участники переговоров «обсуждают проект коммюнике», которое они планируют подписать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи «нормандской четвёрки» состоятся двусторонние переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль раскрыл подробности встречи лидеров «нормандской четвёрки»