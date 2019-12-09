Париж, , 21:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают проект совместного документа, который будет обнародован по окончанию встречи сторон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», — сказал Песков.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» продлится ещё несколько часов.

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