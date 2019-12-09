Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Редакция американского еженедельника Time составила список номинантов на звание «Человек года» по версии издания. Об этом сообщили 9 декабря ведущие программы Today на телеканале NBC.

Среди претендентов на звание значатся президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, адвокат главы Белого дома Руди Джулиани, а также анонимный информатор, подавший жалобу на Дональда Трампа после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, в список кандидатов вошли лидер КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская экоактивистка Грета Тунберг, основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, а также участники акций протеста в Гонконге.

Окончательное решение о том, кому будет присвоено звание «Человек года», редакция журнала объявит 11 декабря.