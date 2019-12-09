Париж, , 21:10 — REGNUM Встреча в рамках «нормандского саммита» между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном продлится ещё несколько часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Настрой достаточно рабочий, никаких вопросов нет», — сказал Тимошенко.

По его словам, встреча четырёх лидеров продлится «ещё несколько часов». Стороны обсуждают пункты итогового коммюнике, который будет обнародован после встречи.

Информацию об обсуждении подготовленного заранее проекта совместного документа подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.