Париж, , 21:07 — REGNUM Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Париже, в Елисейском дворце проходит саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсуждают дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе.

На данный момент лидеры смогли согласовать несколько пунктов итогового коммюнике. Переговоры продолжаются.