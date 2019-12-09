Брюссель, 9 декабря 2019, 21:01 — REGNUM О дискриминации русскоязычных СМИ в ряде стран Европейского союза заявил 9 декабря представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на XIII Европейском русском форуме в Брюсселе.
По словам российского представителя, это делается под видом борьбы с «угрозой российской дезинформации».
Напомним, в конце минувшего года газета The Times опубликовала материал, где российский мультсериал «Маша и медведь» был объявлен «кремлёвской пропагандой».
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