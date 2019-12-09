Париж, , 20:47 — REGNUM После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 декабря, в Париже в резиденции президента Франции — Елисейском дворе проходит саммит в «нормандском формате». Лидеры четырех стран обсуждают дальнейшие пути урегулирования конфликта на Украине.

После четырехсторонних переговоров должны также состояться и переговоры Путина с Зеленским. Они также пройдут до итоговой пресс-конференции.