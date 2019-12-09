Париж, , 20:45 — REGNUM По итогам двусторонних переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может быть подписано соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

Как отмечают авторы канала, документ зафиксирует определённые обязательства сторон.

Помимо этого, сообщается, что украинская сторона надеется получить от РФ согласие на 10-летнее соглашение о транзите газа через территорию Украины.

Заседание «нормандской четвёрки» в эти минуты продолжается в Елисейском дворце в Париже.