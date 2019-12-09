Киев, , 20:44 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» — самое ожидаемое и важное политическое событие для Украины, заявил в своем комментарии депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который сейчас находится в Париже.

«Желаю президенту Украины удачи, она ему сегодня понадобиться. И хочу напомнить, что украинское общество сказало свое решительное «нет!» никаким уступкам и капитуляции. Так что стоит помнить об этом и действовать в интересах своей страны», — призвал политик.

Он заявил, что президенту Украины Зеленскому говорить с Путиным надо, потому что он на ситуацию влияет, а вот говорить с его марионетками смысла нет.

«Поэтому с Путиным надо решать вопрос, когда и как он покинет Донбасс, именно это, я надеюсь, сегодня Зеленский с ним и решит», — заявил украинский депутат.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленскийпроведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после собственно «нормандского саммита», а затем главы государств дадут общую пресс-конференцию.