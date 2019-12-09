Киев, , 20:31 — REGNUM Сегодняшний «нормандский саммит» в Париже организован с целью формального оглашения решений по урегулированию Донбасса, принятых ранее, считает украинский политолог Николай Спиридонов.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения дипломатии, как правило, непосредственно на таких встречах никаких решений не принимается, и на 90% все решения принимаются до встречи.

«Соответственно, в самом Париже будут озвучены и подрихтованы принятые ранее решения», — добавил Спиридонов в интервью «ЭкономистUA».

Эксперт напоминает, что президент Украины Зеленский хотел бы переставить местами существующий порядок выполнения Минских соглашений:

«То есть там написано, что проходят выборы, затем Украине возвращается контроль над границей, однако Зеленский предложил в начале вывести вооруженные формирования, восстановить границы, после чего провести выборы. Но я думаю, что это у Зеленского вряд ли получится», — сказал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в офисе президента Украины заявили, что окончательного заявления, которое озвучат лидеры стран «нормандского формата» по итогам сегодняшних переговоров в Париже, еще нет, и все решится за столом переговоров.