Стокгольм, , 20:26 — REGNUM Турция бойкотирует церемонию вручения Нобелевской премии по литературе вслед за Албанией и Косово, 9 декабря передает агентство Reuters.

Посол Турции в Швеции Хакки Эмре Юнт заявил, что не примет участия в церемонии награждения, которая состоится во вторник, 10 декабря.

Негодование Турции, Албании и Косово вызвало вручение Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который известен поддержкой сербского лидера Слободана Милошевича.

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