Москва, , 20:28 — REGNUM Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не было среди делегатов Киева в «нормандском формате» в Париже, потому что глава МВД занимался более важными вещами — участвовал в коррупционных схемах во Франции. Об этом 9 декабря заявил украинский политолог Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На отсутствие Авакова в составе российской делегации обратил внимание ведущий ток-шоу Евгений Попов.

«Интересно что среди этих людей нет Арсена Авакова, министра внутренних дел, появление которого анонсировали, который был в официальном списке делегации», — сказал Попов.

Однако украинский эксперт смог объяснить причину, по которой Аваков, по его мнению, мог проигнорировать саммит.

«У министра Авакова есть другие вопросы, он покупает у Франции корабли и получает за это откаты. Он занят делом — зарабатывает деньги», — сказал Семченко.

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