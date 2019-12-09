Киев, , 20:11 — REGNUM Украинские эксперты живо отреагировали на информацию об изменении формата «нормандского саммита», в частности на то, что итоговая пресс-конференция состоится только после завершения всех переговоров.

«Вместо совместного появления нормандского квартета перед прессой, как планировалось, в итоге будет брифинг Зеленского и Путина после двусторонней встречи? То есть Макрон и Меркель умывают руки», — констатирует политолог Владимир Горбач.

Издание «Европейская правда», корреспондент которого работает в Париже, сообщает, что французская сторона уже признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся. Отмечается, что лидеры действительно решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча — между президентами Зеленским и Путиным. Далее лидеры стран встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренности. Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется в 23:00 мск.

ИА REGNUM напоминает, что собственно «нормандский саммит» начался примерно в 19−20 мск, после завершения ряда двусторонних встреч. Ранее предполагалось, что переговоры президентов будут продолжаться порядка трех часов.

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