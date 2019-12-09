Москва, , 20:27 — REGNUM В качестве особого статуса Донбассу президент Украины Владимир Зеленский может попытаться выдать на «нормандском саммите» в Париже децентрализацию власти у себя в стране. Об этом 9 ноября заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я напоминаю, что Зеленский едет с идеями, чтобы продать концепцию децентрализации в качестве особого статуса Донбасса. То есть он попытается рассказать, что он не Донбассу хочет особый статус предоставлять, а хочет всем особые статусы предоставить с точки зрения экономического и культурного статуса», — заявил Абзалов.

Однако Киев не собирается выполнять ключевой аспект, без которого особый статус Донбасса будет невозможен. Зеленский не желает предоставлять региону политическую автономию, в том числе всеобщую амнистию.

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