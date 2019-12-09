Париж, , 20:03 — REGNUM Перенос переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на время до общей пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» никак не ограничивает формат их переговоров по времени. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков.

Напомним, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский условились, что проведут двусторонние переговоры после «нормандского саммита» и до итоговой пресс-конференции.