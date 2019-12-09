Париж, , 19:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским пообщаться до пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что четырехсторонним переговорам в «нормандском формате» в Париже предшествовали двусторонние встречи Путина с Меркель, Путина с Макроном, Зеленского с Макроном и Зеленского с Меркель.

Также стало известно, что Зеленский предложил провести встречу с Путиным до начала четырехсторонних переговоров, но российская сторона отказалась.

В итоге было условлено, что встреча Путина с Зеленским состоится после четырехсторонних переговоров, но до итоговой пресс-конференции саммита.

Также Песков уточнил, что Путин и Зеленский поздоровались и пожали друг другу руки.