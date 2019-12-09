Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Американское руководство скрывало правду о том, что военные действия США в Афганистане зачастую были безуспешными и что эту войну им выиграть не удавалось и не удаётся, пишет The Washington Post.

Газета опубликовала документы, в том числе об операции в Афганистане (2001−2014 гг.), которые раньше были засекречены. Отмечается, что документы были подготовлены в рамках федерального проекта, посвящённого изучению коренных неудач самого длительного вооружённого конфликта в истории Штатов.

Они включают в себя более двух тысяч страниц ранее неопубликованных записей интервью с людьми — участниками боевых действий, от генералов и дипломатов до работников по оказанию помощи и афганских чиновников.

В интервью говорится о том, что в войну были вложены большие деньги. Однако американское общество не знало масштаба погибших в войне. Военные, даже высокопоставленные, зачастую не были полноценно посвящены в стратегию, военные не понимали, как нужно действовать в Афганистане.

Характерно высказывание одного из военных, генерала армии США Дугласа Люте:

«Что мы пытаемся здесь делать? У нас было самое туманное представление о том, что мы предпринимаем».

Также отмечается, что правительство Штатов не смогло добиться сокращения коррупции, связанной с войной в Афганистане, «не смогло создать компетентную афганскую армию и полицейские силы и положить конец процветающей торговле опиумом в Афганистане».

Напомним, очередная попытка США «урегулировать» ситуацию в Афганистане была предпринята в 2001 г. Война в Афганистане продлилась до 2014 г., однако проблема с терроризмом не решена, как и проблема с наркотрафиком из этой страны.

В настоящее время в Афганистане сохраняется американский контингент, причём действующий американский президент Дональд Трамп не раз говорил о необходимости вывести из этой страны часть военных.

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