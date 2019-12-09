Париж, , 19:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский по ошибке едва не перепутал место за столом, предназначенным для лидеров стран «Нормандской четвёрки», и чуть не сел за место, предназначенное для президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствует видео, опубликованное журналистом «КП» Дмитрием Смирновым в его аккаунте в Twitter.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1204077986535890944

На кадрах видно, как Зеленский замешкался перед тем, как занять место за столом переговоров, однако затем увидел, что его место расположено ровно напротив российского лидера, и проследовал туда.

«Осознал ошибку», — прокомментировал журналист реакцию украинского президента.