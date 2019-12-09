Киев, , 19:51 — REGNUM Украина вполне готова к обсуждению газового вопроса на полях «нормандского саммита» в Париже, сообщил вечером 9 декабря изданию «Левый берег» источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, главным «пожеланием» украинской стороны является новый 10-летний контракт по транзиту российского газа.

«В том числе по этой причине в составе делегации значатся министр энергетики Алексей Оржель и глава компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко», — сообщил источник.

Кроме того, собеседники издания предположили, что после двусторонней встречи Зеленского и Путина в Париже произойдет подписание некоего документа, фиксирующего позиции сторон.

ИА REGNUM напоминает, что в составе российской делегации в Париже находятся глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Россия якобы готова подписать новый 3-летний транзитный контракт.