Брюссель, , 19:41 — REGNUM Европейской общественности следует не оставлять без внимания притеснения русских людей, которые происходят в ряде стран на законодательном уровне, сообщил 9 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на XIII Европейском русском форуме в Брюсселе.

Говоря о важности осуждаемого на конференции вопроса «Русская идентичность за пределами России», министр напомнил, что в ряде стран ЕС наблюдается такая проблема, как «безгражданство», растут русофобские настроения.

Обратил Лавров внимание и на ограничения использования в ряде стран русского языка, в частности ограничения получения образования на нём.

Лавров «Глубокую озабоченность вызывают попытки сфальсифицировать и политизировать историю, в том числе Второй мировой войны. Европейская общественность должна знать и должным образом реагировать на данные факты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 5 декабря заявил, что политика стран ЕС отнюдь не всегда самостоятельна, поскольку зачастую находится в зависимости от немногочисленной группы русофобов.

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