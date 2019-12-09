Брюссель, 9 декабря 2019, 19:41 — REGNUM Европейской общественности следует не оставлять без внимания притеснения русских людей, которые происходят в ряде стран на законодательном уровне, сообщил 9 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на XIII Европейском русском форуме в Брюсселе.
Говоря о важности осуждаемого на конференции вопроса «Русская идентичность за пределами России», министр напомнил, что в ряде стран ЕС наблюдается такая проблема, как «безгражданство», растут русофобские настроения.
Обратил Лавров внимание и на ограничения использования в ряде стран русского языка, в частности ограничения получения образования на нём.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 5 декабря заявил, что политика стран ЕС отнюдь не всегда самостоятельна, поскольку зачастую находится в зависимости от немногочисленной группы русофобов.
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