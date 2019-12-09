Болонья, Италия, , 19:41 — REGNUM В случае победы правоцентристской оппозиции Италии на региональных выборах в провинции Эмилья-Романья сменится и национальное правительство, заявил в понедельник, 9 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Выборы в Болонье пройдут в январе 2020 года. В последние десятилетия выборы в этом регионе неизменно выигрывают левые партии (нынешние либералы). По данным социологов, шансы кандидатов от либералов и от оппозиции почти равны.

После национальных выборов 2018 года правые выиграли все местные выборы в стране. Их совокупный рейтинг превышает рейтинг правящей коалиции на 10%.