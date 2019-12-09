Москва, , 20:31 — REGNUM Ожидания от «нормандского саммита» в Париже слишком преувеличены. Об этом 9 декабря заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация сильно преувеличена. Также как высадка в Нормандию союзных войск. Она то была, но только 30% немцев с ним воевали, а две трети с нами», — отметил эксперт.

Парламентарий также напомнил, что перед этой встречей «нормандский саммит» проходил 6 раз. Однако существенные результаты был достигнут только на одной из этих встреч.

«Было шесть встреч и только одна увенчалась успехом — в Минске, где были минские договоренности. Из шести встреч тока одна закончилась чем-то. Поэтому преувеличивать эти значения я бы не стал», — отметил Журавлёв.

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