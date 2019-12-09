Париж, , 19:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона предложила провести двусторонние переговоры Путина и Зеленского до начала непосредственной встречи в «нормандском формате» (на четверых).

Но российские власти отказались.

«Исходим из первоначального плана», — сказал Песков.

Позднее пресс-служба президента Украины сообщила, что Путин и Зеленский переговорят после четырехсторонних переговоров, но до итоговой пресс-конференции.