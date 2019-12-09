Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Пол Волкер умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь.

По информации издания, Волкер скончался в Нью-Йорке в минувшее воскресенье, 8 декабря. Как было известно, в последнее время он страдал раком предстательной железы.

Пол Волкер на протяжении более шести десятилетий участвовал в формировании экономической политики Соединённых Штатов. В период с 1979 по 1987 годы был главой правления ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, и руководил кампанией по борьбе с инфляцией. С 2009 по 2011 годы возглавлял совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме, созданный после мирового финансового кризиса 2008 года.