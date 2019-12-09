Париж, , 19:26 — REGNUM В Париже в резиденции президента Франции — Елисейском дворце стартовали переговоры в «нормандском формате».

Сегодня, 9 декабря, лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский — обсуждают перспективы дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Этих переговоров долгое время добивался новый президент Украины Зеленский, но Москва четко давала понять, что просто переговоры ради переговоров российскому руководству неинтересны.

Киеву был поставлен ряд условий проведения «нормандского саммита», который не собирался уже три года. Зеленскому с большим трудом удалось это сделать, в частности, осуществить разведение войск на двух участках линии фронта в Донбассе.

И вот переговоры начались в Елисейском дворце.

После четырехсторонних переговоров Путин и Зеленский встретятся и будут говорить вдвоем. Затем будет дана итоговая пресс-конференция саммита.