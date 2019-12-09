Париж, , 19:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начали общую встречу в рамках «нормандского саммита». Лидеры четырёх стран уже заняли свои места для проведения переговоров.

Вместе с лидерами РФ, Украины, Франции и Германии в зале присутствуют советники и министры. Встреча пройдёт в закрытом режиме.

Офис президента Украины уже заявил, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой пресс-конференции.