Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Ещё два гражданина Венесуэлы включены в чёрный список санкций, введённых Соединёнными Штатами, сообщили 9 декабря в пресс-службе американского минфина.

Напомним, Вашингтон на протяжении нескольких лет ввёл санкции против ряда граждан Венесуэлы. Санкции вводились под предлогом нарушений прав человека, которые якобы происходят в Боливарианской республике.

В 2019 г. санкции были введены не только в отношении лиц и компаний из Венесуэлы, но и в отношении иностранных предприятий, которые сотрудничали с венесуэльскими компаниями (вторичные санкции).

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