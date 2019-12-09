Париж, , 19:18 — REGNUM Двусторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится после четырехсторонних переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины, но до итоговой пресс-конференции саммита в «нормандском формате». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел встретиться с Путиным еще до начала четырехсторонних переговоров, вопреки тому, что было запланировано первоначально.

Однако теперь сообщается, что встреча Путина и Зеленскомого состоится все же после четырехсторонних переговоров, но до итоговой пресс-конференции саммита «нормандской четверки».