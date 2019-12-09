Киев, , 19:17 — REGNUM Украинские эксперты обратили внимание на включение в состав делегации Владимира Зеленского, которая сейчас находится на «нормандском саммите» в Париже, главы МВД Украины Арсена Авакова.

Политолог и журналист Юрий Бутусов напоминает, что Следственный комитет России предъявил ему в июне 2014-го заочное подозрение в массовых убийствах и запрещенных методах ведения войны. Кроме того, с июля 2014 г. решением Басманного суда Москвы Аваков подлежит аресту и заключению под стражу. Также Следственным комитетом РФ в апреле 2018 г. украинский министр признан причастным к препятствованию голосованию российских граждан на выборах президента РФ Владимира Путина.

«Теперь Путину придется сесть с Зеленским и Аваковым за один стол переговоров. Сам факт, что Путину придется находиться вместе с объявленным в розыск за массовые убийства Аваковым, выглядит издевательством над Россией», — заявил эксперт. По его мнению, решение президента Украины о включении в состав делегации главы МВД символизирует, что никаких отступлений от позиции Украины за годы войны не произойдет.«Зеленский отрабатывает эффективные методы переговоров с РФ, это просто круто», — резюмировал Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что состав украинской делегации был обнародован лишь сегодня днем. Наряду с Аваковым в Париж отправились еще несколько высокопоставленных силовиков, в частности, глава СБУ и главнокомандующий ВСУ.