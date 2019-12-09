Ташкент, , 19:13 — REGNUM Официальное открытие филиала МГИМО, которое должно было состояться в январе, но по настоянию узбекской стороны прошло сегодня, 9 декабря в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данный филиал является первым зарубежным фиалом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В церемонии открытия приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, советник президента — ректор Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Абдужаббор Абдувахитов и другие.

По некоторым данным, директором филиала назначен экс-посол Узбекистана в Москве, экс-замминистра иностранных дел республики Бахтиер Исламов.

С сентября 2019 года в ташкентском филиале МГИМО обучаются студенты по направлениям «Бизнес-информация» и «Юриспруденция». Всего в стены филиала было принято 88 студентов.