Ташкент, , 19:12 — REGNUM В Алма-Ате 3−7 декабря состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.

«Комиссия подготовила проекты итоговых документов демаркации государственной границы по участку в пределах Навоийской области Узбекистана по смежеству с Кызыл-Ординской областью Казахстана», отмечает ведомство.

Также стороны подвели итоги проделанной работы совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии в 2019 году и обсудили объемы полевых демаркационных работ на межгосударственной границе, выполнение которых планируется в 2020 году.